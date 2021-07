Mit Heimvorteil ins Viertelfinale

Paderborn

Die Untouchables Paderborn haben die Gruppenphase der 1. Baseball-Bundesliga Nord mit einem souveränen Sweep (17:3, 16:0) bei den Cologne Cardinals abgeschlossen. In beiden Partien griff wegen deutlicher Überlegenheit vorzeitig die Mercy-Rule. So haben sich die U‘s als Tabellenzweiter das erste Heimrecht für die am Wochenende beginnenden Play-offs erkämpft. Als Viertelfinalgegner im Ahorn-Ballpark erscheint der Tabellendritte Hamburg.

Von Jörg Manthey