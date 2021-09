„Mit Leidenschaft und Biss“

Fußball: Landesligist Spvg Brakel will schwierige Aufgabe gegen Kaunitz lösen - Bezirksligisten Höxter und Dringenberg in Derbys favorisiert

Kreis Höxter

Die Spvg Brakel will die ersten Punkte der neuen Saison erkämpfen, der FC Nieheim möchte nachlegen – so sieht es an diesem Sonntag bei den heimischen Fußball-Landesligisten aus. In der Bezirksliga gibt es mit den Partien SV Höxter gegen Spvg Brakel II und SV Dringenberg gegen VfR Borgentreich erneut zwei Derbys.

Von Günter Sarrazin und Fabian Scholz