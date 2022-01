Mit mehr Spaß wieder zu mehr Erfolg

Nach einigen Tagen in Dubai bereitet sich der Paderborner Profi Alexander Knappe im südafrikanischen Fancourt auf den Beginn der Challenge-Tour-Saison vor. 2021 war vor allem mental anstrengend. Jetzt möchte der 32-Jährige in Ruhe sein großes Ziel erreichen.

Zehn Tage ist Alexander Knappe in Dubai, trainiert, testet das neueste Material, überdenkt und optimiert die Schlägerauswahl in seinem Bag. Wenn sich der 32-Jährige bei so bekannten Herstellern wie Titleist oder Taylormade beraten lässt, mit den Wedges oder dem Holz 3 einige Bälle schlägt, bewegt er sich in einem erlauchten Kreis. Europäische Golfgrößen wie Bernd Wiesberger, Rafael Cabrera Bello oder Tommy Fleetwood machen an den Abschlägen neben ihm nichts anderes. „Da schaut man dann natürlich auch mal hin, vergleicht sich und stellt fest, dass da kein ganz großer Unterschied zu meinem Spiel zu erkennen ist“, sagt Knappe.