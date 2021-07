Mit neuem Trainer zum alten Ziel

Das Ziel ist eindeutig: Mit dem neuen Trainer Jörg Mackenbach will Fußball-Bezirksligist VfR Borgentreich erneut den Klassenerhalt schaffen. Die Rot-Schwarzen gehen in ihre fünfte Bezirksliga-Spielzeit nach dem Aufstieg und möchten das überkreisliche Abo um ein weiteres Jahr verlängern.

„Wir müssen hinten sicherer werden“, legt Jörg Mackenbach großen Wert auf eine stabile Defensive und hat dafür das Spielsystem geändert. „Wir üben die neuen Positionen gerade im Training und in den Testspielen ein“, berichtet der Coach, will aber nicht weiter ins Detail gehen. In der vergangenen Spielzeit kassierte das Team 15 Gegentore in acht Partien. Diese Quote soll nun deutlich besser werden.