Mit offenem Visier

SuS Westenholz - Hövelhofer SV. Die Gäste gehen mit der deutlich besseren Ausgangsposition in die letzten 90 Minuten. Bei einem Sieg sind sie gerettet, holen sie einen Punkt, müssen sie darauf hoffen, dass Bad Wes-ternkotten oder Steinhagen nicht gewinnen. Dagegen sind die Westenholzer selbst bei einem Sieg darauf angewiesen, dass die beiden vorgenannten Mannschaften Federn lassen. „Wir hatten uns dieses Endspiel als Mindestsaisonziel gesetzt. Das haben wir erreicht und können befreit aufspielen. Aber natürlich wollen wir den Klassenerhalt. Alles andere wäre für uns sehr traurig“, meint SuS-Trainer Wilfried Neuschäfer, der einerseits nicht erwartet hatte, dass der HSV so weit im Tabellenkeller steht, sich aber darüber im Klaren ist, dass die Hövelhofer sich aktuell in einer starken Phase der Saison befinden. „Sie haben viel Qualität in der Offensive, sind sehr schnell und haben einen Simon Tepper im Tor, der sich in sehr guter Verfassung befindet“, so Neuschäfer. Mit Verstärkung durch drei A-Junioren stehen ihm am Montag 14 Spieler zur Verfügung. Mattis Wecker, Gianluca Parrotta und Sören Hilgers sind Grippe geschwächt.

