Mit Rückenwind zur Deutschen Meisterschaft

Paderborn

Der Paderborner Squash Club stellt im Jugendbereich vier neue NRW-Meister: Lea-Iris Murrizi und Dennis Welte holten sich im heimischen Ahorn-Sportpark den Titel in der U19, Kaja Sorgatz und Niclas Schwarz in der U15. Insgesamt gingen zehn Medaillen an den PSC, der mit 14 von 38 Teilnehmenden die meisten Spieler bei der Meisterschaft stellte. Der Großteil wird am ersten März-Wochenende nach Gäufelden reisen, wo die Deutschen Jugend-Einzelmeister ermittelt werden.