Mit viel Geduld wieder erfolgreich

Vlotho

Ein einziges Auf und Ab: Der FC Exter feierte am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B wieder einen Sieg. Nach dem ärgerlichen 2:2 gegen den TuS Hücker-Aschen gewannen die Blau-Weißen am Sonntag in der Meisterrunde klar mit 3:0 (0:0) gegen den BV Stift Quernheim II.

Von Yvonne Gottschlich