Mit voller Ausbeute zurück an die Spitze

Für den Paderborner Squash Club (PSC) steht an diesem Wochenende in der Squash-Bundesliga ein Doppelspieltag mit zwei Auswärtsspielen auf dem Programm. Die Paderborner werden vom SC Hasbergen und SC Diepholz (Beginn jeweils 14 Uhr) erwartet.

Am Samstag tritt der aktuelle Tabellenzweite aus Paderborn beim Schlusslicht Hasbergen in der Nähe von Osnabrück an. Die Gastgeber konnten bisher keines ihrer Spiele erfolgreich gestalten und sind auch aktuell von Verletzungssorgen geplagt, da wohl nur drei Spieler fit sind: Mohamed Karim Elkhawas (EGY), Sebastiaan Hofman (NED), André Igelbrink sind gesetzt, für Position 4 ist laut Hasbergens 1. Vorsitzenden Volker Igelbrink noch nicht klar, wer eingesetzt werden kann. Die Paderborner gehen dementsprechend als Favorit in das Aufeinandertreffen am 5. Spieltag der Bundesliga Nord. Für den PSC spielen Raphael Kandra (Nr. 21 der Weltrangliste), Simon Rösner, Lucas Wirths und Tobias Weggen (DRL 7, WRL 204).

Am Tag darauf kommt es in Diepholz bei Vechta zum Spitzenspiel der Bundesliga Nord: Der SC Diepholz rangiert seit dem vergangenen Spieltag an der Tabellenspitze, da sowohl der SC als auch der PSC die bisherigen Partien allesamt für sich entschieden haben, wobei der Tabellenführer ein Match mehr absolviert hat als der PSC, der einmal spielfrei war. Die Paderborner planen für das Spitzenspiel keine Veränderungen in ihrem Aufgebot. Diepholz erwartet den PSC mit Mahesh Mangaonkar (IND, WRL 51), Dylan Bennett (NED), Willi Wingelsdorf (DRL 10) und Dennis Jensen.

„Wir freuen uns sehr auf das Spitzenspiel in Diepholz und wollen aus beiden Spieltagen die volle Punktzahl von sechs Zählern mitnehmen“, sagt der amtierende Einzel-Europameister Raphael Kandra, der im vergangenen Jahr auf der PSA World Tour zweimal auf den Inder Mangaonkar traf und die Partien mit 3:2 und 3:1 für sich entschied.

Das nächste Heimspiel der des Paderborner Squash Clubs findet am 18. Februar um 19 Uhr gegen Berlin im Ahorn-Sportpark statt.