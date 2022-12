„Die Niederlagenserie war eine ungewohnte Situation, die ich in zehn Jahren beim SV Dringenberg so noch nicht erlebt habe“, sagt Alexander Rempe. Ein guter Teamgeist sei auch während dieser Phase der Hinrunde im August und September immer vorhanden gewesen, berichtet er. „So blicken wir jetzt auch mit Zuversicht auf die weitere Saison“, betont der 30-jährige Kapitän des Fußball-Bezirksligisten SV Dringenberg im Sportgespräch. Mit 20:29-Toren und 17 Punkten aus 15 Partien überwintern die Burgherren auf dem elften Tabellenplatz.

Mit drei Siegen und einem Unentschieden aus den letzten vier Spielen, zum Schluss ein 2:1-Erfolg in der vorgezogenen Partie beim TBV Lemgo, ist Ihre Mannschaft aus dem Tabellenkeller ins untere Mittelfeld vorgerückt. Ende gut, alles gut 2022? Warum ist es nicht immer so gelaufen? Alexander Rempe: Erst einmal ist es gut, mit einem Sieg in die Winterpause gegangen zu sein. Das Gefühl nimmt man gerne mit. Warum es nicht immer so gelaufen ist: Gerade zum Anfang der Saison hatten wir – da wir auch viele neue und junge Spieler integrieren mussten – etwas Anlaufschwierigkeiten. Mir persönlich war aber klar, dass irgendwann die Wende kommt und wir auch erfolgreich sein können, weil die Mannschaft die Qualität hat, eine gute Rolle in der Liga spielen zu können.