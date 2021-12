Mitgliederversammlung modernisiert die Satzung

In dem Bericht des Vorstandes informierte der Stadtsportverbands-Vorsitzende Mathias Hornberger über die Herausforderungen der Corona-Pandemie für den Sport. Angesichts des Mitgliederrückgangs im Vorjahr betonte Hornberger, dass die Vereine zahlreiche Kinder und Jugendliche wieder zurückgewinnen konnten. Einen großen Dank sprach er allen ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierten aus: „Ihr leistet in dieser schwierigen Zeit eine tolle Arbeit und habt eure Mitglieder und die Bevölkerung auf kreative Weise in Bewegung gebracht. Der Sport kann sicher durchgeführt werden. Die guten Konzepte und Ideen der Paderborner Modellregion Sport sollten über die Stadtgrenzen hinaus Anwendung finden.“

Die Wichtigkeit des Impfens zur Pandemiebekämpfung nimmt im Stadtsportverband Paderborn einen hohen Stellenwert ein. „Die erfolgreiche Organisation einer Impfaktion hat verdeutlicht, dass der Stadtsportverband Paderborn Verantwortung für den Sport und die Gesellschaft übernimmt“, lobte der stellvertretende Bürgermeister Martin Pantke in einem Grußwort die vielfältigen Aktivitäten des Stadtsportverbandes. Die Kampagne „Beweg dich! Mit uns!“ im Frühjahr unter Federführung des Stadtsportverbandes präsentiert die zahlreichen Sportangebote der Sportvereine mit ihren 110 Sportarten.

Das soziale Engagement der SSV-Freiwilligendienstleistenden unterstreicht dies ebenfalls. Julia Klerks half tatkräftig bei den Blutspendeaktionen des Deutschen Roten Kreuzes mit, Niklas Schlangenotto engagierte sich in der Caritas-Werkstatt in Schloß Neuhaus. Der aktuelle Freiwilligendienstleistende Maximilian Gebker unterstützt die Inklusionssportvereine bei der Durchführung ihrer Übungsstunden.

Mathias Hornberger berichtete über erfolgreiche Gespräche mit den demokratischen Ratsfraktionen im Vorfeld der Kommunalwahl, in denen der Stadtsportverband die Forderungen und benötigten Rahmenbedingungen des organisierten Sports vorbrachte. 2021 wurde die Vereinsförderung um 40.000 Euro erhöht und eine hauptamtliche Stelle beim Stadtsportverband eingerichtet. Hornberger bedankte sich dafür ausdrücklich bei der Verwaltung und der Politik.

In 2021 konnte eine Anhebung der Sportstättennutzungsgebühren (1,30 Euro pro Stunde seit 2011) noch verhindert werden. Ab 2022 soll es eine gestaffelte Erhöhung innerhalb von zwei Jahren auf 1,60 Euro pro Stunde mit einer Festschreibung bis zum Jahr 2028 geben. Erneut regte Hornberger ein Haus des Sports an, in dem die Verbände und der Paderborner Sportservice beheimatet sein sollen, um Synergieeffekte für den Sport verstärkt zu nutzen.

Um dem Sanierungsstau der vereinseigenen Sportstätten entgegenzuwirken, sprach der Stadtsportverband im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ 14 Sportvereinen eine Förderempfehlung in Höhe von insgesamt etwa zwei Millionen Euro aus. Mit einem zusätzlichen Eigenanteil von 1,8 Millionen Euro werden nun die vereinseigenen Sportanlagen dieser Vereine modernisiert. Das Folgeprogramm in Höhe von 50.000 Euro nutzt der Stadtsportverband, um gemeinsam mit dem Kreissportbund, dem St. Johannisstift und der Stadt Paderborn in dem geplanten Mehrgenerationenpark „Paderaue“ Bewegungsmöglichkeiten für Kinder bis sechs Jahre und für Senioren zu schaffen.

Der Vorsitzende Mathias Hornberger und die stellvertretenden Vorsitzenden Nicole Satzinger, Dr. Rasmus Jakobsmeyer und Matthias Brumby wurden einstimmig wiedergewählt und blicken voller Vorfreude auf den 18. Tag des Paderborner Sports am 22. Mai 2022, auf das 24. Integrative Sportfest „Together in Motion“ (13. November) und den 36. Paderborner Sportlerball am 14. Januar 2023. Kassenprüfer wurden Mathias Vetter und Christoph Schlösser.

Am Ende der Versammlung verlieh Josef Höwelkröger im Namen des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen Mathias Hornberger in Anerkennung der hervorragenden Verdienste um den Sport in Westfalen die Verdienstnadel in Silber. „Er hat bereits vor der Geburt Sport getrieben“, witzelte Höwelkröger. „Seine Leidenschaft für den Sport ist ihm bis heute geblieben. Sein Engagement für den Sport in und um Paderborn ist einzigartig.“