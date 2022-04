Mitwirkende freuen sich auf großes Publikum

Das Programm verspricht ein vielfältiges Musikerlebnis von Vivaldi und Beethoven auf Violine und Klavier bis hin zu AC/DC auf dem Drum Set. „Wir freuen uns, wenn die Aula gefüllt ist“, stellt Jonathan Misch, kommissarischer Leiter der Musikschule Höxter, fest. Gemeinsam mit Eva Greipel-Werbeck, die das Collegium Musicum der Volkshochschule Höxter und der Kreisvolkshochschule Holzminden leitet, blicke er erwartungsvoll auf das bevorstehende Konzert. Es sei gerade für die Musikschüler sehr wichtig, sich nach so langer Zeit wieder vor Publikum präsentieren zu können, betont Misch.

Das letzte Benefizkonzert hatte im Mai 2019 stattgefunden. „Fast zwei Jahre lang haben wir in Stimmgruppen geübt und auch Aufnahmen des Gelernten gemacht“, erzählt der Musikschulleiter von dem, was in der Corona-Zeit musikalisch möglich war. Die Unterstützung der Musik sei in unserer aktuell bewegenden Zeit von großer Bedeutung, sagen die Veranstalter des diesjährigen Benefizkonzerts.

Vivaldi zum Auftakt

Den Auftakt des Abends wird das Collegium Musicum unter der Leitung von Eva Greipel-Werbeck mit Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ bilden. Im Anschluss folgen das Stück „Italienischer Tanz“ und Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Johann C.F. Fischer und Emanuele F., die von dem gemeinsamen Orchester des König-Wilhelm-Gymnasiums und der Musikschule Höxter sowie dem Collegium Musicum gespielt werden. Die Geschwister Kiara und Noah Hermann, die im vergangenen Jahr den Kulturpreis des Kreises Höxter gewannen, werden den ersten Satz von Ludwig van Beethovens 5. Symphonie auf dem Klavier präsentieren. Ein außergewöhnliches Erlebnis wird zudem das zwölfhändige Klavierstück „Das alte Gemälde“ von Josef Tamarin sein, bevor es für alle in eine kleine Pause geht.

Die zweite Hälfte eröffnet das Hornensemble der Musikschule Höxter unter der Leitung von Josef Kahle mit Musik zum Thema Sonne, Mond und Sterne, die sich in Stücken wie „Somewhere over the Rainbow“ und „Jupiter Choral“ wiederfindet. Es folgen das Singer-/Songwriter-Trio „ZINE“, bestehend aus den Lehrkräften Zine Tabet, Heiko Utermöhle und Andreas Piper sowie im Anschluss die Solisten Jakob Quadflieg und Theo Gierse am Drum Set, welches zum Instrument des Jahres 2022 gekürt wurde. Zum Abschluss wird das Ensemble „vinorosso“ in seiner kleinsten Besetzung mit Klarinette, dem Bajan (Knopfakkordeon) und der Handpercussion auftreten.

Eintrittskarten (Erwachsene zwölf Euro, Schüler sechs Euro) gibt es an folgenden Stellen: Tourist-Info, König-Wilhelm-Gymnasium, Musikschule, VerbundVolksbank OWL, Sparkasse Höxter, Larusch, Berufskolleg Kreis Höxter (hoexter@bkhx.de) und an der Abendkasse.