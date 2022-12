Damit schloss sie das Turnier um einen Platz besser ab als 2021. Damals musste sie sich ihrer lettischen Mannschafts-Kollegin Ineta Mackevica (WRL 51), die mittlerweile mangels Turnierteilnahmen auf Platz 27 der Deutschen Rangliste abgerutscht ist, geschlagen geben.

„Ich freue mich über einen erneuten Turniersieg bei einem deutschen Ranglistenturnier. Nach einem intensiven ersten Jahr als Squashprofi gilt es jetzt zum Jahresende nochmal durchzuziehen“, erklärte Beinhard, die am heutigen Donnerstag mit der deutschen Nationalmannschaft zur Team-Weltmeisterschaft nach Kairo fliegt. In Ägypten treffen vom 10. bis 16. Dezember die besten Mannschaften der Welt aufeinander. Titelverteidiger ist das Team der Gastgeberinnen. Die deutsche Aufstellung ist identisch mit der von der Team-EM. „Danach freue ich mich auf eine kurze Weihnachtspause, wonach ich mit neuer Energie in das neue Jahr starten kann“, so Beinhard weiter. Deutschland ist auf Position 16 gesetzt, als Vorletzter. „Wir sind alle motiviert und bereit für die eine oder andere Überraschung“, freut sich Beinhard auf „durchgehend Spiele gegen Gegnerinnen auf Topniveau. Eine herausragende Möglichkeit des Lernens.“

Tobias Weggen trat als zweiter PSC-Spieler ebenfalls bei den Xmas Open an und wurde in der Hauptstadt Siebter, nachdem er sich nach einem klaren Auftaktsieg gegen Steve Morid (Kaifu Ritter) im Viertelfinale Johannes Dehmer-Saelz (SC Güdingen, 1:3) und anschließend Tim Weber (1. Bremer SC, 2:3) in jeweils knappen Begegnungen geschlagen geben musste. Das Spiel um Rang sieben gewann der Paderborner wiederum klar 3:0 gegen Willi Wingelsdorf (TSC Halstenbeck).

Welte auf Rang 17

Rowan Damming und Dennis Welte haben an den Swiss Junior Open in Langnau am Albis teilgenommen. In der Schweiz gewann der amtierende Jugendweltmeister die Bronzemedaille, nachdem er im Halbfinale in vier knappen Sätzen gegen Yousef Farag aus Qatar verloren und im Spiel um Platz drei dann glatt in drei Durchgängen gegen den Franzosen Antonin Romieu gewonnen hatte.

Dennis Welte spielte sich nach seiner hart umkämpften 1:3-Erstrundenniederlage im Feld der Platzierungsspiele 17 bis 24 souverän ohne Niederlage durch und wurde 17. Die deutschen Talente wurden betreut von Nachwuchs-Bundestrainer Simon Rösner.