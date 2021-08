Möglichst schnell absichern

Bredenborn

Nach zwei abgebrochenen Spielzeiten in Folge sehnt man sich auch beim SV Bredenborn nach Normalität und Konstanz. Im Jahr des 100-jährigen Vereinsjubiläums will Übungsleiter Julian Middeke sein Team mit einer Mischung aus Spaß am Fußball und der notwendigen körperlichen Belastung schnellstmöglich wieder in einen Rhythmus und natürlich auch zum Klassenerhalt in der Kreisliga A führen.

Von Aaron Reineke