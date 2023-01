Möll und Hoppe entscheiden durchwachsenes Spiel

Es war der erwartet schwierige Kaltstart: Nach einem 9:11 zur Halbzeit und einem 14:15 in der 40. Minute erkämpfte sich Frauenhandball-Verbandsligist TuS Wehe einen 22:18-Sieg im Nachholspiel gegen die TG Herford und festigte mit nunmehr 12:8 Punkten den sechsten Tabellenplatz.

Wir haben nur halbherzig Druck auf die Abwehr gemacht, der letzte Schritt in die Schnittstellen hat gefehlt. Wir waren auf Herford gut vorbereitet, aber auch in der Abwehr haben ein paar Prozent gefehlt“, analysierte Trainer Dennis Thielemann, warum sich seine Mannschaft gegen den Neunten so schwer tat.