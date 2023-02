Motivierte Jungs mit hohen Zielen

Joshua Breece (23) ist ein Runningback. Für sein College, die Washington and Lee University, konnte er in vier Saisons mehr als 4500 Yards erlaufen und war für 46 Touchdowns verantwortlich. Breece erhielt mehrfach Conference-Auszeichnungen und hält den Rekord für die meisten Laufyards an seinem College. Headcoach Jason Irmscher hält viel vom Nachfolger Chris Elliotts und Darrell Tates: „Der Junge passt. Er hat einen starken zweiten Antritt, spielt physisch, sucht den Kontakt. Von Stil her wie Chris Elliott, nur jünger.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert