„Müssen Einheit bilden“

Fußball: Die neue SG Marienmünster/Rischenau will in der Kreisliga A ihren guten Start fortsetzen.

Kollerbeck

Der Grundstein ist gelegt. Die neue SG Marienmünster/Rischenau will in der Fußball-Kreisliga A in die Aufstiegsrunde einziehen. Mit den Siegen gegen Brenkhausen/Bosseborn (3:1) und Stahle (3:0) hat sie in der Gruppe 2 einen wunschgemäßen Saisonstart hingelegt. „Oberstes Ziel ist es jedoch, zusammenzufinden und eine Einheit zu bilden“, sagt Trainer Andreas Niemann.

Von Anna Beckmann