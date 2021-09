Mutig und entschlossen auftreten

„Wenn du Fehler machst, dann werden die in dieser Klasse hart bestraft. Das ist eben Männerfußball.“ Dieckmann, mit 22 selbst noch ein Youngster, weiß genau, dass es auch für Jugendbundesliga-Spieler schwierig ist, sich bei den „Senioren“ zu etablieren: In der U17 und U19 des DSC Arminia kickte der Peckeloher Junge in der höchsten Spielklasse, versuchte sich dann beim SC Wiedenbrück am Sprung in den Regionalliga-Kader - aber er schaffte den Durchbruch nicht. Danach entschied er sich 2019 dafür, zu seinem Stammverein SC Peckeloh (damals Landesliga) zurückzukehren: „Ich hatte immer guten Kontakt zu Jan Fahrenwald und kannte viele Leute. Da war die Entscheidung ziemlich schnell klar.“

