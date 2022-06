Nach 17 Pleiten der erste Sieg!

Stuttgart.

Der TuS N-Lübbecke kann doch noch gewinnen. Nach 17 Niederlagen in Folge gelang mit dem 31:29 (15:12) beim TVB Stuttgart am Donnerstag der sechste Erfolg in dieser Saison. Überraschend, aber verdient. Kurios: Der zuvor letzte Sieg gelang dem Tabellenschlusslicht gegen eben diese Stuttgarter beim 27:23 im Hinspiel Anfang Dezember 2021.

Von Klaus Münstermann