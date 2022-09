Nach dem 8:13 knallen die Korken

Paderborn Dolphins verlieren gegen Düsseldorf Panther, steigen aber aufgrund des direkten Vergleichs in die GFL 1 auf

Diese Niederlage war ihr größter Sieg: Obwohl die Paderborn Dolphins ihr Play-off-Rückspiel gegen die Düsseldorf Panther mit 8:13 (0:7, 6:0, 2:6, 0:0) verloren haben, reichte in der Summe der direkte Vergleich – das Hinspiel in Düsseldorf konnte 13:7 gewonnen werden – zum Happy End. Mit dem Aufstieg in die GFL 1 Nord haben die Paderborner im Tollhaus Hermann-Löns-Stadion – gut 2200 mitgehende Zuschauer sorgten für eine fantastische Atmosphäre – ihre GFL2-Meisterschaft veredelt.

Von Jörg Manthey