„Nach dem Seitenwechsel haben wir es besser gemacht“

SV Höxter – TuS Lipperreihe 0:2 (0:1). In Uwe Becks letztem Heimspiel als Trainer des SV Höxter kassierte sein Team eine 0:2-Niederlage. Die Tore für den zweitplatzierten TuS aus Lipperreihe erzielten Fynn Grahl (45.) und Furkan Kücük (70.). Durch die Heimpleite bleibt der SVH auf dem vierten Rang, könnte aber mit Schützenhilfe noch auf Platz drei klettern. Hierfür dürfte der SV Jerxen-Orbke am kommenden Freitag in dem von Pfingstmontag vorverlegten Spiel in Peckelsheim nicht gewinnen und man müsste selber in Detmold siegen.

