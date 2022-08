Nach der Pause keine Power mehr

Handball-Zweitligist TuS N-Lübbecke hat das zweite Testspiel der Vorbereitung beim Bundesligisten TBV Lemgo Lippe am Ende noch deutlich mit 24:33 (12:15) verloren. Erste Akzente setzte Rückraum-Neuzugang Sven Weßeling.

Die Gäste aus Lübbecke zeigten in der ersten Halbzeit einen couragierten Auftritt und erkämpften sich durch den ersten Treffer von Weßeling eine 5:3-Führung (8.). Anschließend kam der Bundesligist besser ins Spiel und zog vor leeren Rängen in der Phoenix Contact Arena auf 10:8 vorbei (21.). Mit einem Drei-Tore-Vorsprung ging es für die Mannschaft von Florian Kehrmann in die Kabine.