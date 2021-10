„Nach einem schwachen Start haben wir uns belohnt“

Skaterhockey: Landesliga-Team des TV Brakel erkämpft mit 9:5 in Bochum den ersten Saisonsieg

Brakel

Im dritten Spiel der neuen Saison gelingt der erste Sieg: Das Skaterhockey-Team des TV Brakel hat in der Landesliga Westfalen einen Start mit Höhen und Tiefen erlebt. Nachdem es in den ersten beiden Partien deutliche Niederlagen gab, gewann die junge Mannschaft von Trainer Niklas Plückebaum mit 9:5-Toren in Bochum.