Nach schmerzlichem Rückschlag an die Spitze

Marianne Niemann gewinnt beim Marathon in Amsterdam in ihrer Altersklasse

Altkreis.

Starke Leistung von Marianne Niemann (Jahrgang 1953): Die W65-Läuferin vom LC Solbad Ravensberg hat sich mit ihrer Marathon-Zeit von Amsterdam an die Spitze der deutschen Jahresbestenliste ihrer Altersklasse gesetzt. In der holländischen Metropole lief die 68-Jährige die 42,195 km in 4:01:04 Std. und gewann die Wertung ihrer Altersklasse.

Von Gunnar Feicht