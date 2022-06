Nachsitzen in Holzhausen

Isenstedts Spielführer Joha Maxim Hagemann (links, hier gegen den Frotheimer Leon Griese) will in der Relegation den Klassenerhalt schaffen.

Um 18.30 Uhr spielen sie am Fronleichnamstag auf dem Sportplatz in Holzhausen um einen Platz in der Fußball-Kreisliga A. Möglich wurde das Entscheidungsspiel durch den Verzicht des Bezirksliga-Absteigers SC BW Vehlage auf einen Platz in der kommenden Saison.