Nächste Saison soll es klappen

Der Traum vom Aufstieg in die Fußball-Bezirkliga ist für die Frauen des FC Germete-Wormeln geplatzt. Im Relegationsspiel gegen den TSV Amshausen unterlag das Team um Trainerin Meike Friebe mit 1:5.

Nicole Nitschke (am Ball) ist auf dem Weg zum Ehrentreffer für den FC Germete-Wormeln.

Die heimischen A-Liga-Meisterinnen hatten mit Verena Henze und Michaela Demmrich extra zwei Akteurinnen reaktiviert, denn es gab einige Ausfälle im eh schon auf Kante genähten Kader. Insgesamt standen nur 13 Akteurinnen zur Verfügung. Im Tor agierte Vanessa Nolte, die dafür aber im Mittelfeld fehlte. Gerade im zweiten Durchgang wurde es immer schwerer für die Spielerinnen, die letztlich alles gaben. Da halfen auch die Trommelschläge der Fans nichts mehr. Insgesamt war es aber eine gute Zuschauerkulisse für diese Partie.

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen, danach hätten wir nicht verlieren müssen“, sagte Meike Friebe. Doch noch vor der Pause hatte Lucie Beilenhoff zum 1:0 für die Gäste aus dem Kreis Bielefeld getroffen (42.). Carina Tusche erhöhte auf 2:0 (60.). Nicole Nitschke und Louisa Arntz kamen durchaus zu Tormöglichkeiten. Pfosten und Latte verhinderten allerdings das so wichtige 1:2. So schoss Benita Xhigoli das 3:0 (71.) und legte das 4:0 (84.) nach. Torfrau Vanessa Nolte vereitelte einige Amshausener Torchancen, beim Eigentor von Meike Friebe (87.) war sie machtlos.

Die Gastgeberinnen gaben nicht auf. Louisa Arntz eroberte den Ball passte auf Nicole Nitschke, die sich nicht abdrängen und satt in die Maschen traf. Wenigstens die Ehre war gerettet (94.).

Die Amshausener waren mit 17 Spielerinnen vor Ort, das half gerade bei den hohen Temperaturen, wenn gewechselt werden konnte. Die mitgereisten Fans feierten. Für das Team geht es Sonntag gegen die DJK Mauritz weiter.

„Ich hätte am Sonntag wohl nur elf Akteurinnen gehabt“, berichtet Meike Friebe. So geht es jetzt in die Sommerpause und danach soll der Aufstieg direkt klappen, sind die Frauen zuversichtlich, auch wenn jetzt erst einmal die Niederlage verarbeitet werden musste.