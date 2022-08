Nächster Entwicklungsschritt

Fußball-Oberliga: U21 des SC Paderborn 07 und Delbrücker SC wollen auch in der Fremde in der Liga ankommen

FC Eintracht Rheine - SC Paderborn 07 U21 (So., 15 Uhr). „Die Niederlage ist verdaut. Der Fokus liegt komplett auf der Partie in Rheine. Wir haben wieder hart gearbeitet und die Abläufe verfeinert. Es wird ein schweres Spiel, aber wir wollen gewinnen“, sagt SCP-U21-Trainer Thomas Bertels. Allerdings hat der Profinachwuchs zuletzt selten gut gegen die Eintracht ausgesehen. Die beiden jüngsten Duelle gingen verloren. Speziell das 0:2 am 10. April 2022 war bitter, leitete sie doch in den Aufstiegs-Playoffs den Anfang vom Ende der Paderborner Meisterträume ein. „Rheine ist eine sehr gut strukturierte und erfahrene Mannschaft, ähnlich wie Rhynern. Sie spielen clever und kommen über harte Zweikämpfe. Das gerade gegen ein gut ausgebildetes aber eben junges U21-Team, wie wir es sind“, zählt Bertels die Vorzüge des Gegners auf.