Leichtathletik: Bad Driburgerin bei Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund

Bad Driburg/Dortmund

Die Bad Driburgerin Kiara Nahen hat sich bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Dortmund Platz zehn über 3000 Meter gesichert. In einem schnellen Rennen, das die 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen gewann, lief Nahen in 9:26,94 Minuten über die Ziellinie.