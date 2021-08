Nahen läuft in die Top-10

Mit Platz neun hat die Bad Driburger Läuferin Kiara Nahen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften über 3000 Meter in Rostock überzeugt. „Das Laufgefühl war richtig gut“, freut sich die für den LC Paderborn startende Athletin am Tag danach.

Deutsche Jugendmeisterschaften in Rostock

Die Bad Driburgerin Kiara Nahen (rotes Trikot, LC Paderborn) hat bei den Deutschen Jugendmeisterschaften über 3000 Meter in Rostock Platz neun belegt.

Dabei war sie ohne große Erwartungen nach Mecklenburg-Vorpommern gereist. „Ich hatte im Training immer mal wieder Wadenprobleme, daher lief die Vorbereitung nicht ganz so wie geplant“, berichtet die Bad Driburgerin. Umso besser präsentierte sie sich dann aber im Leichtathletik-Stadion an der Kopernikusstraße in Rostock.