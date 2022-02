„Nehmen Rolle als Underdog an“

Paderborn

Ehe an diesem Wochenende auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück das Bundesligafinale im Schießsport durchgeführt wird, stand für zwei Schützen des SSV St. Hubertus Elsen noch eine spannende „Dienstreise“ nach Norwegen auf dem Programm. Für Bastian Blos richtig erfolgreich: In Hamar qualifizierte er sich wie im Vorjahr mit 3126,6 Ringen als Dritter für die Druckluft-Europameisterschaft. Die Titelkämpfe finden vom 18. bis 28. März an gleicher Stelle statt.

Von Jörg Manthey