Nerven aus Stahl

Dieses NRW-Duell der 2. Basketball-Bundesliga ProA war nichts für schwache Nerven: Nach spannendem Verlauf haben die Uni Baskets Paderborn am Samstagabend nach Verlängerung mit 106:102 (39:40) bei den Sparkassen-Stars Bochum gewonnen. Am Ende war auch die Treffsicherheit von der Freiwurflinie mitentscheidend. „Ein tolles Basketballspiel. Wir haben die Nerven bewahrt“, strahlte der begeisterte Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer.

2. Basketball-Bundesliga ProA: Uni Baskets Paderborn gewinnen in Bochum nach Verlängerung mit 106:102

Sieg nach Verlängerung in Bochum: Headcoach Steven Esterkamp, Badu Buck (verdeckt), Chavares Flanigan, Johannes Konradt und Jordan Barnes klatschen sich ab.

Die beiden punktgleichen Tabellennachbarn hatten ihre Partie vor diesem NRW-Duell jeweils verloren und standen entsprechend unter Zugzwang. Bei Bochum gehörten die länger verletzten US-Topscorer Tony Hicks und Dominic Green erstmals wieder zum Kader. Das Duo führte sich zusammen 53 Punkten gleich prächtig ein.

Headcoach Steven Esterkamp bot als erste Fünf Chavares Flanigan, Johannes Konradt, Peter Hemschemeier, Jens Großmann und Brad Greene auf. Die ging dank vier Greene-Punkten mit 6:0 in Front, derweil Bochum in 2:15 Minuten bloß ein Abschluss gelang. Nach dem 6:5 kamen Jackson Trapp und Jordan Barnes aufs Feld. Binnen fünf Minuten hatte Dominator Brad Greene bereits acht Punkte und sechs Rebounds auf der Habenseite.

In der Bochumer Rundsporthalle entwickelte sich ein recht wildes Spiel. Die Verteidigungsreihen dominierten. 19:13 hieß es nach dem ersten Viertel, die Rebound-Statistik war da schon bemerkenswert: 15:7 für die Uni Baskets, die sich bis zur zwölften Minute (20:17) aber auch den fragwürdigen Luxus von zehn Turnovern leisteten. Derweil war Brad Greenes Double-Double (10 Punkte, 12 Rebounds) bereits nach knapp elf Einsatzminuten perfekt – 26:22 in einem umkämpften Match.

Der frühere Paderborner Lars Kamp brachte sein Team mit fünf Punkten in Folge heran; nur noch 32:21 (18.) für den Gast. Mit zwei Dreiern rissen die Bochumer erstmalig die Führung an sich und gingen mit einem 40:39 in die Pause, nachdem Badu Buck drei Freiwürfe versenkt hatte.

„Ein Spiel auf Messers Schneide. Uns fehlen ein bisschen Ruhe und Konzentration. Wir müssen Bochums Distanzwürfe in den Griff bekommen“, resümierte Dominik Meyer den ersten Durchgang.

Auf Bochumer Seite fanden bis dato acht von 20 Dreiern ihr Ziel (40 Prozent), derweil die Uni Baskets bei 3/9 (33 Prozent) stehenblieben. Anders als Paderborn (12/15) bekamen die Hausherren nicht einen Freiwurf zugesprochen.

Im dritten Viertel unterliefen beiden Teams Flüchtigkeitsfehler, Dreier saßen hüben wie drüben – 47:47. Nach ausgeglichenem Kampf bis zum 53:53 und einem Technischen Foul gegen Esterkamp (53:56) setzte sich Bochum etwas ab; begünstigt davon, dass Aaron Kayser keinen Freiwurf verwandelte. 53:61 nach einem 0:8-Lauf; Auszeit Esterkamp.

Mit einem knappen 57:61-Rückstand aus Baskets-Sicht ging‘s ins Schlussviertel.

Da lediglich einer von drei Trapp-Freiwürfen in den Ring trudelte, konnten die Uni Baskets hier nur auf 64:67 verkürzen. Doch nun setzte Aaron Kayser nach (66:67), punktete Peter Hemschemeier aus der Distanz (69:70, 34.), glich Kayser von der Freiwurflinie aus und veredelte Flanigan einen 7:0-Lauf mit der 73:70-Führung.

Die Schlacht ging weiter. Gut, dass Jordan Barnes jetzt seinen dritten Dreier zum 78:74 setzte und Trapp noch einen drauf setzen konnte zum 81:75. Inzwischen lag die Dreierquote der Baskets bei starken 47 Prozent (8/17). Noch zweieinhalb Minuten. Die Crunchtime war nichts für schwache Nerven. Beim Stand von 82:81 eine Minute vor Schluss scheiterte Barnes, Lagerpusch traf zum 83:81. Noch 43 Sekunden. Barnes verpasste einen Dreier, Bochum netzte den Konter ein, 83:83 acht Sekunden vor der Schlusssirene. Der letzte Abschluss missriet – Verlängerung!

Bochums Distanzwürfe saßen hier zunächst nicht, so übernahm Paderborn die Kontrolle (90:85, 43.). Beim 90:88 bekam Peter Hemschemeier drei Freiwürfe zugesprochen, alle saßen! 93:88, noch 109 Sekunden. Ein Bochumer Turnover brachte Ballbesitz, ein Technisches Foul als Bonus das 94:88, Lars Lagerpusch erhöhte auf 96:88. Noch 85 Sekunden. Einen Lagerpusch-Dunking beantwortete Bochum mit einem Dreier – 98:94. Noch 41 Sekunden. Immer wieder wurden die Paderborner an die Freiwurflinie geschickt. 102:100 und noch 15,8 Sekunden auf der Uhr. Barnes traf tadellos. Noch 5,1 Sekunden, und jetzt bewies auch Hemschemeier Nerven aus Stahl – 106:102. 4,3 Sekunden verstrichen, und dann war alle Leidenschaft belohnt. 23:19 endete die Overtime.

Sparkassen-Stars Bochum: Winck (0), Geske (9/2 Dreier), Green (25/3), Kamp (14/3), Dietz (2), Hicks (28/1), Rodriguez (2), Behr (0), Kameric (4), Joos (15/3), Rohwer (0), Vinson (3)

Uni Baskets Paderborn: Buck (7), Barnes (24/3), Hemschemeier (9/1), Neugebauer (n.e.), Großmann (1), Petkovic (n.e.), Konradt (6/2), Kayser (5), Lagerpusch (2), Flanigan (13), Trapp (14/3), Greene (18).