Neuaufbau nach zehn Abgängen

„Mit einem 18er Kader wird es nicht einfach“, sagt der sportliche Leiter Eckhard Lohmann und nennt die Gründe für den großen Aderlass: „Vier Spielerinnen haben ein Studium aufgenommen und stehen deshalb nicht mehr zur Verfügung. Vier weitere haben ihre Laufbahn nun endgültig beendet.“ Der Trend im Frauen- und Mädchenfußball sei im Allgemeinen rückläufig. „Ob das nur an Corona liegt, wird sich in den kommenden Monaten und Jahren zeigen“, so Lohmann.

