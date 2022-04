Neue Heimat, alte Freunde

Eigentlich. Schließlich ist Konradt ein „Eigengewächs“ der Adler, verbrachte seine Jugend und gesamte Profikarriere bei den Itzehoe Eagles – bis er sich vor dieser Saison mit dem ProA-Aufstieg an die Pader verabschiedete. Sein erster Wechsel überhaupt. Der 27-Jährige wehrt ab: „Angesichts unserer Situation ist das diesmal nicht so, das spielt wirklich keine Rolle. Wir konzentrieren uns voll auf uns. Es geht jetzt nur um eines: Dass wir die Saison so gut wie möglich abschließen.“

