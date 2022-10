Neue Rolle für James Fleming

Paderborn

In dieser Sportkarriere fehlen die großen Namen. James Fleming hat in seinem Heimatland USA am Parkland College in Illinois und an der Fort Hays University in Kansas Basketball gespielt. Die erste Profistation absolvierte er im italienischen Landstädtchen Rutigliano. Später trug der Guard das Trikot der luxemburgischen Black Stars Mersch, ehe es ihn im Frühjahr 2021 für drei Monate in die georgische Kleinstadt Sestaponi verschlug. Anschließend machte der 1,85-Meter-Mann erstmal ein Jahr lang Pause vom Sport.

Von Jochem Schulze