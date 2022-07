Neues Selbstvertrauen

Paderborn

Für Yasmin Kwadwo läuft die Leichtathletik-Saison zum richtigen Zeitpunkt wie geschmiert. Nach dem umjubelten Gewinn der Bronzemedaille über 100 Meter bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin mit Saisonbestzeit von 11,44 Sekunden konnte die Sprinterin des LC Paderborn diese Marke neulich in Köln nochmals unterbieten (11,43 sec), als sie nach starkem Start alleine vor dem Feld her stürmte.

Von Jörg Manthey