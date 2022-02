Neues Workshop-Format entwickelt

„Wir als Team“ ist das Motto eines neuen Workshop-Formats, mit dem im Kreis Höxter neue Fußball-Schiedsrichter gewonnen werden sollen. In einem Vereinsdialog werden die Verantwortlichen ihr Konzept den heimischen Vereinsvertreten vorstellen.

Entwickelt worden ist das Format vom Kreis-Schiedsrichterausschuss gemeinsam mit der Vorsitzenden für Vereins- und Kreisentwicklung, Katharina Schulte.

„Wir sind überzeugt, dass uns dieses Konzept Ideen und Möglichkeiten aufzeigt, den Trend umzukehren“, betont der stellvertretende Kreisvorsitzende Martin Derenthal.

Die Zahl der Schiedsrichter ist seit Jahren rückläufig. „Die Neugewinnung geeigneter Kandidaten gestaltet sich sowohl für die Vereine als auch für die Schiedsrichtervereinigung sehr schwer. Umso wichtiger ist es daher, dass wir gemeinsam an der Schiedsrichtergewinnung und -erhaltung arbeiten“, sagt Derenthal.

Bereits heute könnten nur noch selten C-Liga-Spiele mit einem Schiedsrichter besetzt werden. Mit weniger als 60 aktiven Schiedsrichtern sei es nicht möglich, rund 2500 Spiele jährlich zu besetzen, führt der stellvertretende Kreisvorsitzende vor Augen.

Der Vereinsdialog, der am ersten Märzwochenende stattfindet, ist ein Pflichttermin für alle Vereine mit aktivem Junioren-/Juniorinnen- oder Senioren-/Frauen-Spielbetrieb im FLVW-Kreis Höxter.

„Um auch unter den weiterhin vorhandenen Corona-Bedingungen einen sicheren Austausch zu gewährleisten, werden wir zwei Termine für je bis zu 30 Teilnehmer anbieten“, so Derenthal.

Am Freitag, 4. März, ab 19 Uhr und am Samstag, 5. März, ab 10 Uhr jeweils im Schützenhaus in Bad Driburg. Es gelten die 2G-Regeln (Nachweis erforderlich) und Maskenpflicht.

Zu jedem Termin gibt es 30 freie Plätze. „Wer sich zuerst anmeldet, erhält den Zuschlag. Wenn 30 Plätze voll sind, ist der Termin ausgebucht“, erklärt Derenthal. Pro Verein solle zunächst ein Teilnehmer angemeldet werden. Weitere Interessenten können in der Mail angegeben werden. Bei freien Plätzen könnten diese nach nachrücken.

Anmeldung bis zum 2. März an: Jessica Hildebrandt (jessica.hildebrandt@flvwk16.de) oder Katharina Schulte (katharina.schulte@flvwk16.de)