Kreis Höxter

Spieltag acht hat in der Kreisliga A gleich zwei Premieren geboten. Zum einen holte Brakel II gegen Albaxen den ersten Saisonsieg. Zum anderen musste sich Bredenborn gegen Stahle erstmals in dieser Spielzeit geschlagen geben. Zudem gab es im Duell der türkischen Clubs in Steinheim ein Torfestival.

Von Aaron Reineke