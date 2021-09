Neustart in der Landesliga

Als am 11. Oktober des vorigen Jahres der zweite Spieltag der Saison 2020/2021 in den Handball-Landesligen zuende ging, hat wohl niemand damit gerechnet, dass es erst 47 Wochen später weitergehen würde. Zunächst wurde die Saison erst unter-, dann abgebrochen. Am Wochenende geht es mit der neuen Spielzeit 2021/2022 wieder los.

Die Damen der HSG Paderborn-Elsen und des TSV Schloß Neuhaus waren im Vorjahr erst aufgestiegen und haben jetzt quasi einen Neustart in einer neuen Landesliga. Beide wurden nämlich neu eingruppiert, sind jetzt in Staffel 4 und müssen ins Ruhrgebiet fahren statt in die Kreise Gütersloh oder Lippe. Zudem haben sie eine 11er-Staffel erwischt, in der es vier Absteiger geben wird.