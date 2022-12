Uni Baskets Paderborn: Nicht abgebrüht genug

Paderborn

Die Tendenz geht Richtung Mittelmaß: Die Uni Baskets Paderborn haben in der 2. Basketball-Bundesliga ProA ihre dritte Niederlage in Folge kassiert und sind auf Rang zwölf abgerutscht. Am Sonntagabend hieß es bei den davor punktgleichen Nürnberg Falcons nach 40 oft wilden Minuten 70:76 (30:39).