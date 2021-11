„Nicht da und nicht wach“

„Dafür gibt es keine Ausreden. Wir waren nicht wach, nicht da und die meiste Zeit nicht auf dem Platz“, fand SCP-II-Trainer Mitch Kniat deutliche Worte. Rhynern war spielerisch nicht der beste Saisongegner der U21, dafür sicher einer der kompaktesten, diszipliniertesten und einsatzbereitesten Kontrahenten. „Sie haben uns den Schneid abgekauft und kaum etwas zugelassen. Das muss man anerkennen“, so Kniat. Dazu waren die Gäste sehr effektiv. 28 Minuten dauerte es bis zum ersten Torschuss überhaupt, SCP-II-Keeper Luis Hillemeier konnte parieren. Paderborn hatte bis dato keine Lücke gefunden. Zwei Minuten nach Hillemeiers Parade ging Rhynern in Führung. Paderborns Keeper sah bei dem von Hakan Sezer von der linken Seite auf das kurze Eck getretenen Freistoß nicht gut aus. Der Ball rutschte ihm durch ins Netz (30.). Kurz danach schob Rhynerns zweiter Torjäger Eduard Probst das Leder freistehend am Tor vorbei (35.), dann war wieder Sezer an der Reihe.

