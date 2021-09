Niederlagen für das OWL-Trio

Lemgo/Lübbecke/Minden

Kein erfolgreiches Wochenende für die OWL-Klubs in der Handball-Bundesliga: GWD Minden (21:27 in Balingen-Weilstetten), der TBV Lemgo (25:27 in Wetzlar) und Aufsteiger TuS N-Lübbecke (24:27 in Göppingen) mussten am zweiten Spieltag allesamt in Auswärtsniederlagen einwilligen.