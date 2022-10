FC Nieheim - TuS Tengern 3:2 (1:2) Den ersten Aufreger gab es schon nach drei Minuten: Elfmeter für Tengern. Igor Safonov verwandelte sicher. „Ich habe da kein Foul erkennen können“, ärgerte sich Nieheims Trainer André Schnatmann auch noch nach dem Schlusspfiff über den Elfmeter. Die frühe Führung spielte Tengern in die Karten. Nieheim musste sich erstmal sortieren und wirkte zunächst nicht so souverän wie in den bisherigen Auftritten der Saison. Torwart Daniel Eichmann rettete in höchster Not gegen Florent Berisha. Mit dem Ausgleich, den Manuel Trost per Handelfmeter erzielte, schienen sich die Gastgeber wieder zu fangen, hatten ein paar gute Möglichkeiten. Doch auch Tengern blieb in der Partie, ließ sich den Schneid nicht abkaufen und ging unmittelbar vor der Pause erneut in Führung, wieder war Safonov der Torschütze „Den Ball hätten wir schon dreimal klären müssen“, monierte André Schnatmann.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar