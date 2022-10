Nieheim

Am FC Nieheim führt in der Fußball-Landesliga aktuell kein Weg vorbei. Auch im Topspiel beim Tabellendritten und Westfalenligaabsteiger in Theesen hat der Spitzenreiter seine Erfolgsgeschichte um ein weiteres Kapitel ausgebaut. Der 1:0-Sieg im Bielefelder Stadtteil ist der elfte Dreier im zwölften Saisonspiel.

Von Sylvia Rasche