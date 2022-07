Nieheim will Klassenerhalt schnell sichern

Fußball: Landesligist FC Nieheim startet mit sieben Neuzugängen in die Vorbereitung - Nach Umbruch soll die verjüngte Mannschaft zusammenwachsen

Nieheim

„Mit frischen Kräften schnell zum Klassenerhalt“, lautet die Devise. Nach dem guten sechsten Rang in der vergangenen Saison will der FC Nieheim auch im Fußballjahr 2022/2023 eine gute Rolle in der Landesliga spielen.

Von Aaron Reineke