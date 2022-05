Nieheim will neue Siegesserie starten

Fußball-Landesliga: Schnatmann-Elf empfängt in Eversen die Spvg. Steinhagen

Nieheim

Es ist das neunte Spiel des FC Nieheim in 29 Tagen: Der Fußball-Landesligist hat am Donnerstag, 5. Mai, auf dem Kunstrasenplatz in Eversen die Spvg. Steinhagen zu Gast. Mit dem 14. Saisonsieg möchten die Gastgeber wieder eine Erfolgsserie einleiten. Dabei enden für den FC die englischen Wochen mit Spielen im Sonntag-Donnerstag-Sonntag-Rhythmus. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Von Günter Sarrazin