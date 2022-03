Nils Deppe läuft taktisch klug zum Titel

In bestechender Form haben sich Nils Deppe und Maximilian Helpenstein von den Leichtathletikfreunden Lüchtringen bei den westfälischen Schüler- Hallenmeisterschaften präsentiert. In der Leichtathletikhalle des Paderborner Ahorn Sportparks siegte Nils Deppe über 800 Meter der Klasse M14 und Vereinskamerad Maximilian Helpenstein überzeugte mit der Vizemeisterschaft über 800 Meter der Klasse M15.

Enorm schnell war das Tempo über die vier zu absolvierenden Hallenrunden über 800 Meter der Klasse M14. Elias Loleit aus Ravensberg ging mit 66 Sekunden für die ersten 400 Meter sehr schnell an. Nils Deppe lief klug an der dritten Position, um dann 200 Meter vor dem Ziel die beiden führenden Athleten anzugreifen.

150 Meter vor dem Ziel ging der Dalhauser vor Jame Beckmann aus Wenden auf Rang zwei. Erst auf den letzten dreißig Metern schob sich Nils Deppe knapp an den führende Ravensberger Athleten vorbei und konnte mit neuer persönlicher Bestzeit von 2:15,27 Minuten sich mit dreizehn hundertstel Sekunden Vorsprung das Westfalenpferdchen sichern. „Ich war sechs Sekunden schneller als im letzten Jahr“, freute er sich.

Ebenfalls neue Hallenbestzeit und eine tolle Vorstellung von Maximilian Helpenstein über 800 Meter der Klasse M15: Gleich zu Beginn des Rennens machte der favorisierte Aik Straub von der LG Olympia Dortmund das Tempo. Helpenstein schob sich nach 200 Metern an die zweite Position und mit 62 bis 63 Sekunden für die ersten 40 Metern ging man enorm schnell an, so dass die folgenden 200 Meter etwas verhaltener absolviert wurden. Auf der Schlussrunde ging es mit schnellen 32 Sekunden noch einmal mächtig schnell zur Sache. Mit Bestzeit von 2:09,60 Minuten und zwei Sekunden Rückstand zum Sieger aus Dortmund freute sich der Brakeler über die Vizemeisterschaft. „Das war ein hartes Stück Arbeit.“