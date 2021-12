Noch 18 Finalplätze zu vergeben

Tischtennis-Kreispokal: Nach einem Jahr Zwangspause soll es wieder einen Endspieltag in Brakel geben

Kreis HöxterWarburg

Die Frauen des TTC Oeynhausen, die Herren des SV Vörden die Mädchen des TuS Bad Driburg und des TTV Daseburg sowie die Jungen des TTV Höxter stehen direkt im Finale. Die Jungs des TTV Borgholz haben ihr Halbfinale am Dienstag gewonnen. Die übrigen 18 Endspielplätze für den Tischtennis-Kreisfinaltag am Sonntag, 23. Januar, in Brakel, werden nun ausgespielt. Den längsten Weg ins Finale haben erneut die Herren der 3. Kreisklasse.

Von Sylvia Rasche