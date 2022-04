Nullnummer an der Ostsee

Der SC Paderborn 07 hat auch das fünfte Spiel in Folge nicht verloren. Beim FC Hansa Rostock gab es am Samstag ein torloses Remis. Der SCP bleibt Siebter und auch Hansa spielt in der kommenden Serie in der 2. Liga.

In der Paderborner Startelf gab es zwei personelle Veränderungen gegenüber dem 3:0 gegen Hannover. Jasper van der Werff kehrte nach Grippe wie angekündigt zurück und agierte in der Dreierkette. Dafür hätte eigentlich Jannis Heuer auf die Bank gemusst. Doch Frederic Ananou, der schon unter der Woche über muskuläre Probleme in der Wade geklagt hatte, musste nach dem Aufwärmen passen und Heuer übernahm kurzfristig seinen Platz. Zudem spielte Marcel Mehlem anstelle von Philipp Klement, der sich zum ersten Mal über Vaterfreuden freuen durfte und deshalb fehlte. Florent Muslija, dessen Einsatz aufgrund eines Infekts fraglich war, gab Grünes Licht und konnte von Beginn an auflaufen. Felix Platte stand erstmals seit dem 20. März (0:1 in Regensburg) wieder im Kader, nachdem, wie Trainer Lukas Kwasniok am Donnerstag betont hatte, „der Athletiktrainer fünf Wochen sein bester Kumpel gewesen ist“. Bei Hansa gehörte der Ex-Paderborner Svante Ingelsson zur Anfangsformation, dagegen waren die ehemaligen SCPer Streli Mamba und Tobias Schwede gar nicht im Aufgebot.