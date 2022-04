Nur 18 Spieler im SCP-Kader

Es war schon eine Oster-Überraschung, die Paderborns Trainer Lukas Kwasniok da im Audi-Sportpark parat hatte. Dabei ging es weniger um die drei Veränderungen in der Startelf.

Jamilu Collins war einer von sechs Spielern, die Trainer Lukas Kwasniok in Ingolstadt nicht berücksichtigte.

Dort ersetzten Robin Yalcin, Julian Justvan und der Ex-Ingolstädter Maxi Thalhammer den gesperrten Uwe Hünemeier, Jamilu Collins sowie Kapitän Ron Schallenberg. Letztgenannter hatte sich im Abschlusstraining am Samstag eine Verletzung am Innenband im linken Knie zugezogen, ein MRT am Dienstag soll eine genaue Diagnose bringen. „Es ist nichts Dramatisches, vermutlich eine Innenbanddehnung“, teilte Kwasniok mit.