Nur das nächste Spiel im Blick

Dem Ausgezeichneten gelang ausnahmsweise nichts Ausgezeichnetes, sein zuvor siebenmal in Serie zweistelliger Effizienzwert (10 bis 21) lag diesmal bei null. Doch es ist nicht so, dass den 21-Jährigen die Schwierigkeiten bei seinem Comeback gänzlich unerwartet getroffen hätten. Kurz vor dem Rostock-Spiel (20. November) als Letzter des betroffenen Sextetts positiv auf das Coronavirus getestet, war es weniger die Infektion selbst als die Quarantäne, die Großmann Form und Fitness kostete: „Nach den zwei Wochen, in denen ich zuhause bleiben musste, gab es noch weitere medizinische Tests, so dass ich letztendlich zweieinhalb Wochen lang gar nicht trainieren konnte. Es läuft zwar Tag für Tag besser, aber bis ich konditionell wieder da bin, wo ich war, wird noch etwas Zeit vergehen.“

