Bökendorf

Frauenfußball-Westfalenligist SV Bökendorf hat den Kampf um den Klassenerhalt noch in der eigenen Hand. Um das Ziel zu erreichen, muss der SVB aber die letzten beiden Spiele in dieser Saison gewinnen. Los geht es an diesem Donnerstagabend (9. Juni) mit dem Nachholspiel gegen den Tabellenvierten DJK Wacker Mecklenbeck. Anpfiff auf dem Sportplatz in Bökendorf ist um 19.30 Uhr.

Von Lena Brinkmann